Человек с оружием остановил конвой с вакцинами в США

В Соединенных Штатах мужчина с оружием остановил конвой национальной гвардии, который перевозил вакцины от коронавирусной инфекции, его арестовали, сообщают СМИ.

Происшествие случилось в штате Техас, конвой двигался из округа Лаббок в город Матадор, он доставлял вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал KCBD.

Следователи выяснили, что житель Аризоны Ларри Харрис на машине преследовал конвой, а затем вынудил его остановиться. Он наставил на гвардейцев оружие, и сообщил, что работает детективом, после чего принялся обыскивать автомобили.

Гвардейцы, сопровождавшие конвой, не были вооружены. Завидев полицию, которая прибыла на место, «детектив» опустил оружие, его задержали без происшествий.

Харрис полагал, что в фургонах могли быть похищенные женщина и ребенок. «Встал вопрос, пытался ли он завладеть вакцинами от COVID-19. Насколько мы знаем, он думал, что кого-то похитили», – отметил шеф полиции Эрик Уилльямс.

Также следователи не исключают, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. Его взяли под стражу и предъявили несколько обвинений.

В январе в штате Иллинойс пять человек скончались и двое были ранены в результате стрельбы, нападавшего застрелила полиция.