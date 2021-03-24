Песков пояснил, что Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин во вторник привился первым компонентом вакцины от коронавируса, второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три – второй», – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.

В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.