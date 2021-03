Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл стала мамой в третий раз

На редкость радостная новость (на фоне последних событий) в британской королевской семье: внучка королевы Елизаветы II и единственная дочь принцессы Анны, 39-летняя Зара Тиндалл, в третий раз стала мамой! Об этом рассказал ее 42-летний супруг, экс-игрок в регби Майк Тиндалл, в новом выпуске спортивного подкаста The Good, The Bad & The Rugby.

Эти выходные были просто сумасшедшими… В субботу я был зол оттого, как англичане сыграли в регби… Но воскресенье оказалось гораздо лучше, потому что к нам домой прибыло крошечное создание, наш мальчик,

— рассказал Майк, а фрагмент этого подкаста выложил у себя в Instagram. Спустя несколько минут инсайдеры сообщили, что мальчик родился 21 марта весом 3700 граммов, ему дали имя Лукас Филипп Тиндалл. Предположительно, второе имя малыша — дань уважения либо отцу Майка Тиндалла, Филиппу Тиндаллу, или деду Зары, 99-летнему принцу Филиппу, которого на днях выписали из больницы после тяжелой операции на сердце, либо обоим.

Малыш стал 10-м правнуком королевы Елизаветы II. Также это пятый внук принцессы Анны, но первый мальчик — до сегодняшнего дня в семьях ее детей – сына Питера и дочери Зары – рождались только девочки.

Напомним, о беременности своей супруги сообщил также Майк — в декабре прошлого года он рассказал об этом в том же самом подкасте. Рождение мальчика продолжило череду пополнений в королевском семействе: 15 марта у сестры Кейт Миддлтон Пиппы родилась девочка (для нее малышка стала вторым ребенком), а 8 февраля впервые стала мамой принцесса Евгения.

Зара Тиндалл

Зара Филлипс — внучка королевы Елизаветы II, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Зара занимает 18-е место в очереди на британский престол. Она не выполняет королевские обязанности на постоянной основе, однако регулярно присутствует на больших семейных событиях и главных официальных мероприятиях. Девушка профессионально занимается конным спортом: в 2006 году выиграла чемпионат мира по троеборью, в 2007-м была награждена орденом Британской империи за успехи в этом виде спорта, а в 2012-м стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне.

С мужем Майком Тиндаллом Зара состоит браке с 30 июля 2011 года. У пары уже есть две дочери — Мия Грэйс Тиндалл (род. 17.01.2014) и Лена Элизабет Тиндалл (род. 18.06.2018). Также дочь принцессы Анны пережила два выкидыша, оба — до рождения второй дочери.

