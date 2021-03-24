 

Британцев собираются штрафовать на 5 тыс. фунтов за поездки за границу без уважительной причины

24.03.2021, 11:44, Новости дня
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Согласно новому законопроекту, британцев собираются штрафовать на £5 тыс. в том случае, если на фоне пандемии коронавируса они покинут территорию страны «без уважительной причины», пишет CNN. Вместе с тем, как отмечает канал, запрет не коснётся лиц, путешествующих по причине работы, волонтёрства, учёбы или же из-за каких чрезвычайных ситуаций.


Reuters

Британцам, которые попытаются съездить в отпуск на фоне коронавирусных ограничений на путешествия, грозит штраф в размере $7 тыс. Подобное наказание должно вступить в силу в случае принятия нового правительственного законопроекта, пишет CNN.

В рамках этой инициативы депутаты предполагают штрафовать на £5 тыс. любое лицо, которое покидает пределы Англии «без уважительной причины». Голосование по этому поводу пройдёт в парламенте в четверг.

В соответствии с коронавирусными ограничениями под запрет на данный момент попадают любые некритичные поездки. Согласно положениям указа о самоизоляции, любой выезжающий из страны британец обязан заполнить путевую декларацию и объяснить причину и характер своей поездки.

При этом в случае незаполнения этого бланка нарушителям грозит штраф в размере £200. Однако если законопроект одобрят, эта сумма с 29 марта составит £5 тыс. Предполагается, что действие этого закона продлится до 30 июня.

Тем не менее данная инициатива не распространяется на лиц, путешествующих по причинам «разумной необходимости», в число которых входят рабочие и волонтёрские поездки, а также поездки в целях учёбы. Штрафа также могут не бояться лица, уехавшие по причинам чрезвычайного характера, а также граждане, проживающие за границей. Кроме того, штрафовать не будут за визиты на Нормандские острова, остров Мэн и территорию Ирландии.

Представляя законопроект, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил следующее: «Эти меры жизненно важны для сокращения числа заражённых, госпитализаций и смертей по всей стране, и благодаря готовности людей им следовать и их поддержке мы добились значительного прогресса. Мы отменим эти меры национального масштаба в такой степени, насколько это не будет вредить безопасности, сохраняя при этом те ограничения, которые выглядят необходимыми и адекватными в целях обуздания распространения инфекции».



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