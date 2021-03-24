«Доктор Фаучи. Неувязки с масками» – Fox News предложил своё название для детской книги про «доктора Америки»

Летом на полках американских магазинов появится новая детская книга — «Доктор Фаучи. Как мальчик из Бруклина стал доктором Америки». Из Фаучи делают героя, несмотря на его многочисленные ошибки во время пандемии, отмечает Fox News. Телеведущая Лора Ингрэм и комментатор Раймонд Арройо предлагают идеи для новых хвалебных книг о знаменитостях с сомнительными достижениями.

РАЙМОНД АРРОЙО, комментатор Fox News: Кстати, об образовании, Лора! Только что объявили, что один из ваших любимцев станет героем новой детской книги. «Доктор Фаучи. Как мальчик из Бруклина стал доктором Америки» появится на полках магазинов этим летом. Несмотря на свой загруженный график общения со СМИ, доктор Фаучи нашёл время, чтобы неоднократно дать интервью автору книги. Хотя, учитывая его заслуги, следовало бы дать другое название: «Доктор Фаучи. Неувязки с масками». У него случались такие неувязки.

У меня вопрос… Думаю, этой книгой он социально дистанцирует читателей. Вы действительно видите в этом большое… Не знаю, может быть, людям отчаянно хочется читать про COVID…

РАЙМОНД АРРОЙО: Мне совсем не хочется!

Раймонд, всем было так весело с COVID, что теперь они хотят про него читать!

РАЙМОНД АРРОЙО: Откуда взялось желание вспоминать об этом? Но, послушайте, раз уж они выпускают жизнеописания с целью реабилитации публичных персон в глазах детей, почему бы не издать такую книгу: «Губернатор Куомо. Защитник женщин и домов престарелых»*. Или «Герцогиня Маркл. Великодушная представительница королевской семьи, довольствующаяся тем, что имеет».

Или, может быть… Не знаю, Раймонд. «Митт Ромни. Любитель животных** и простой человек».

РАЙМОНД АРРОЙО: Я сделаю предзаказ на эту книгу! Вот эту тоже надо заполучить: «Спикер Пелоси. Лидер, продвигающий двухпартийное сотрудничество ради Америки». Для детей. Для детей, Лора.

Я подумала…

РАЙМОНД АРРОЙО: Я бы не возражал… Продолжайте, Лора.

Я просто подумала, что вы предложите: «Джо Байден. Дрессировщик псовых»***.

РАЙМОНД АРРОЙО: «Поднимающийся по лестнице», Лора. Я бы не возражал против всего этого, если бы дети знали, кто такие доктор Джонас Солк**** и Луи Пастер. Это люди, создававшие вакцины, а не бюрократы, разглагольствовавшие о болезнях. Думаю, это было бы более правильным применением чернил и иллюстраторов.

Раймонд, один из наших продюсеров сказал: «Книга про Фаучи что, меняется по мере прочтения?» Читаешь, а каждая новая страница учит совсем другому, противоречит предыдущей!

РАЙМОНД АРРОЙО: Взаимозаменяемые страницы! Одна маска, никакой маски, две маски, четыре. Вот видите, книга могла бы быть интересной!

Это могла бы быть приемлемая версия Доктора Сьюза. Большое спасибо, Раймонд!

Дата выхода в эфир 22 марта 2021 года.

* Губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах, а также в провальной политике, повлекшей смерть тысяч пожилых людей в домах престарелых во время пандемии (прим. ИноТВ).

** Историю о том, что Митт Ромни в 1983 году возил собаку на крыше автомобиля, активно раскручивали СМИ во время президентских кампаний 2008-го и 2012 года (прим. ИноТВ).

*** Намёк на инцидент с нападением одной из собак Джо Байдена на человека с последующим выселением президентских питомцев из Белого дома (прим. ИноТВ).

**** Джонас Солк — американский вирусолог, один из разработчиков вакцины от полиомиелита (прим. ИноТВ).