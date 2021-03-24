В Украине коронавирусом заражаются ежедневно до 60 тыс.человек, переболело около половины населения – врач-инфекционист

В Украине каждый день коронавирусом заражается до 50-60 тысяч человек ежедневно, переболеть могло около 40% населения. Об этом в интервью “Обозревателю”, которое вышло 23 марта, сказал бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

“Официально у нас регистрируется по 12-16 тысяч больных в сутки. Но неофициально, по данным Национальной академии наук, объективное количество больных – 50-60 тысяч ежедневно. Поэтому растет количество тяжелых случаев. Почему болеет молодежь? Это может быть в результате мутаций вируса или из-за того, что эпидемия распространяется среди наиболее активной группы людей, которая больше всех контактирует друг с другом”, – пояснил специалист.

Курпита рассказал об особенностях ограниченных исследований на основе данных врачей.

“Если вы общаетесь с врачами в стационаре, куда попадают люди с серьезными осложнениями, они расскажут именно о сложных случаях. Семейные расскажут о семейных очагах, где болеют по три-четыре человека, а за медицинской помощью обращается только один – самый тяжелый. Они фиксируют легкие и бессимптомные формы коронавируса, которые не попадают в статистику и их вроде бы и не обнаруживают […] Но нет ни одной страны мира, где бы статистика фиксировала все случаи. Погрешность есть всегда”, – объяснил эксперт.

Опираясь на данные математических моделей, что в Украине может происходить до 50-60 тысяч заражений ежедневно, в целом могло переболеть около 40% населения, подчеркнул он.

“Это большая цифра, но 60% еще не проконтактировало с вирусом. К сожалению, есть куда двигаться”, – заключил врач.

По информации министра здравоохранения Максима Степанов, за все время пандемии в Украине по состоянию на утро 24 марта выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровело около 1,3 млн. пациентов, а умерли 30,8 тыс человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

В начале марта у больных из Ивано-Франковска в Украине подтвердили первые случаи “британского” штамма коронавируса. 19 марта Степанов сообщил, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине. Он связывает распространение нового штамма с ростом госпитализаций пациентов с COVID-19. Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, подчеркнул министр.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В Днепре и Львове жесткий карантин ввели местные власти.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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