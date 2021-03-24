 

В Украине через два дня после вакцинации умерла военная. Минздрав озвучил предварительную причину

24.03.2021, 11:40, Новости дня
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Предварительная причина смерти украинской военнослужащей в селе Черноморское Одесской области – острое расстройство кровообращения. Об этом, ссылаясь на информацию Военно-медицинского клинического центра Южного региона, 24 марта проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook. 

Вечером 23 марта пресс-центр командования Медицинских сил ВСУ проинформировал о внезапной гибели женщины. По информации Одесской областной государственной администрации, военнослужащей стало плохо в селе Черноморское в 17.20 накануне. 

“Женщина потеряла сознание на улице и, к сожалению, умерла до прибытия экстренной медицинской помощи, которую вызвали прохожие. Медики прибыли сразу после вызова и к сожалению, констатировали факт смерти. По состоянию на этот час, Национальная полиция и ВСУ проводят расследование”, – отметили в ОГА. 

Пресс-служба Минздрава проинформировала, что военнослужащая 21 марта получила прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Covishield / AstraZeneca. 

“Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованных в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала”, – сказано в релизе. 

В Минздраве уточнили, что в тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще девять человек.

“Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано”, – подчеркнули в ведомстве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1812427242253706

В министерстве призывают не делать поспешных выводов о причинах смерти женщины и подчеркивают, что вакцинация от COVID-19 не может предотвратить развитие других болезней или смерть по другим причинам. 

Сегодня будет проведена судебно-медицинская экспертиза, о результатах которой планируют сообщить позже. Предварительно смерть не связывают с вакцинацией, сообщили Одесском Центре общественного здоровья “ВВС News Україна”. 

“По состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса”, – добавили в ведомстве. 

В Украине привили от COVID-19 более 137 тыс. человек. Побочные эффекты развились у 590 из них, три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы, подчеркнули в Минздраве. 

https://www.facebook.com/oda.odesa/posts/2862294480755098

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Препараты других производителей Украина пока не получила.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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