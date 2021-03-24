 

Минздрав Украины планирует закупить около 8 млн доз вакцин от коронавируса – StateWatch

24.03.2021, 11:40, Новости дня
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Для вакцинации 3 945 134 человек от коронавируса Министерство здравоохранения Украины планирует до конца 2021 года закупить 7 890 268 доз вакцины на сумму 4 млрд грн. Об этом 24 марта сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу Минздрава “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19”.

В StateWatch подчеркнули, что другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины против COVID-19 в этом году.

По данным экспертной организации, средние расходы, заложенные в  программе на закупку вакцины для одного человека, составляют 504 грн. Производители и название препаратов в документе не указаны.

“Сегодня невозможно понять, сколько денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом”, – отметил глава StateWatch Глеб Каневский.

По состоянию на конец марта в Украину доставили 500 тыс доз индийской вакцины Covishield, цена на которую в Минздраве не раскрыли.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. По состоянию на 23 марта на процедуру записались почти 322 тыс. человек. 22 марта главе Минздрава Максиму Степанову правительство поручило внести изменения в национальный план вакцинации, чтобы люди, которые записались на процедуру в приложении “Дія”, смогли получить прививки быстрее. 

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

По состоянию на 24 марта в Украине вакцинировали более 137 тыс. человек, обе дозы вакцины получил один человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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