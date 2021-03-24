 

Принц Гарри и его жена Меган признали, что у них не было тайной свадьбы за три дня до публичной церемонии

24.03.2021, 11:40, Новости дня
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Представитель проживающего в США британского принца Гарри и его жены Меган 23 марта в комментарии британским таблоиду The Sun сообщил, что в мае 2018 года за три дня до официальной регистрации брака пара в частном порядке обменялась клятвами.

Таким образом герцог и герцогиня Сассекские через своего представителя отреагировали на публикацию таблоидом копии их свидетельства о браке, в котором датой регистрации указано 19 мая 2018 года, а не другая дата, как об этом 7 марта в интервью американской журналистке Опре Уинфри заявили супруги.

Тогда в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские в том числе рассказали, что регистрация их брака состоялась за три дня до публичной торжественной церемонии.

Супруга принца Гарри подчеркнула, что в их свидетельстве о браке указана дата непубличной регистрации их союза. Герцогиня Сассекская Меган также рассказала Уинфри, что тайная церемония проходила без гостей в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Публичную церемонию, которая состоялась 19 мая 2018 года, герцогиня Сассекская назвала “спектаклем для всего мира”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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