 

Toyota отложила выпуск нового GR 86 из-за сильного сходства с Subaru

24.03.2021, 11:38, Новости дня
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Компания Toyota отложила решение выпустить новую спортивную модель GR 86.

Причина такого решения состоит в сходствах с актуальным исполнением Subaru BRZ, которое доступно в продаже. Вместе с тем японская компания не намерена полностью отказываться от автомобиля, а потому приобрести новый спорткар можно будет уже к концу следующего года. Пока в компании не называют достоинств нового автомобиля, однако инсайдеры уверены, что мощность модели существенно увеличится.

Таким образом, модернизированная спортивная модель получит предельную мощность 228 л.с. Остальные технические характеристики пока умалчиваются и будут озвучены уже в следующем году в рамках официальной презентации.



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