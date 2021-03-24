 

Компания Audi начала производство нового кроссовера Audi Q4 e-tron

24.03.2021, 11:38, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen приступил к серийному выпуску нового электрического паркетника Audi Q4 e-tron.

Известно, что новая модель станет еще экологичнее предшественника, а потому в дальнейшем спрос на кроссовер станет выше. Официальная премьера модели до сих пор не состоялась, но эксперты прогнозируют, что автомобиль выпустят уже к апрелю. Кроме того, в салоне установят новый руль, экологичные материалы отделки, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, автомобиль впервые электрокроссовер оснащается опцией распознавания речи.

Из технических параметров новинки известно, что здесь применят 306-сильный бензиновый двигатель, который выдает 306 л.с. мощности. С такими параметрами запас хода достигает 450 километров без подключения к зарядке.



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