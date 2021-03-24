 

Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,8 тысячи

24.03.2021, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За прошедший день в России подтвердили 8 861 новый случай. Менее половины из них – 12,2% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровело 10 355 граждан, умер 401 пациент.

Лидером среди регионов по числу случаев стала Москва. В столице за сутки диагноз поставили 1 431 жителю. На второй строчке оказался Санкт-Петербург с 807 больными. Тройку замкнула Московская область, где обнаружили 535 заразившихся.

В первую десятку также попали Нижегородская (328 больных), Ростовская (238 больных), Воронежская (208 больных), Самарская (199 больных), Иркутская (175 больных), Саратовская (159 больных) и Свердловская (140 больных) области.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны. Меньше всего заразившихся в Ненецком (1 больной) и Чукотском (1 больной) автономных округах, а также Республике Тыва (1 больной).

Таким образом, общее число россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4,48 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,09 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 96,2 тысячи летальных исходов.

Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков рассказал, что он чувствует себя хорошо. Какую вакцину выбрал политик, не уточняется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Скандалы: Бесконечная ликвидация

03.01 / Мнение: Путину вернули голову

15.07 / Скандалы: Шпионский мост Пола Уилана

07.07 / Почему белорусы уезжают в Украину?

21.10 / Личное: “Даже слишком хорошо”

05.09 / В России введут налог на кислород

31.08 / Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия

18.11 / Медики назвали главные симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии

08.12 / Умер последний министр обороны СССР

11.03 / Лариса Гузеева превратила маленький блин в «кольцо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска