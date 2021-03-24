 

Политолог Казакевич указал на ошибку команды Тихановской

24.03.2021, 11:36, Разное
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Специалист рассказал, что у команды Светланы Тихановской хорошо поставлены маркетинг и работа с прессой. Все важные новости и объявления оппозиционера оперативно распространяются в интернете. Андрей Казакевич отметил, что такой грамотной работы не было у “старой” оппозиции.

В то же время эксперт указал на ошибки штаба Тихановской. Среди них – отсутствие стратегического мышления. По словам Казакевича, “новая” оппозиция не думает о том, как ее заявления отразятся на сторонниках президента Александра Лукашенко, а также тех, кто пока не выбрал сторону.

“Нужно обязательно учитывать, как это влияет на другие слои общества”, – подчеркнул Казакевич.

Политолог Дмитрий Болкунец также вспомнил прошлогодний ультиматум Светланы Тихановской. Политик пригрозила руководству Белоруссии общенациональной забастовкой, если оно не выполнит требования оппозиции. В результате кампания провалилась: она была абсолютно не подготовлена.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Большинство голосов – 80% – набрал Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила всего 10% поддержки. Сторонники оппозиционера не согласились с результатами и устроили массовые беспорядки в крупных городах.



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