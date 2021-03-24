Яков Кедми: Россия может лишить США главного оружия против других стран

Яков Кедми пояснил о главных результатах новых правил регулирования деятельности в сфере IT. По мнению израильского политаналитика, таким образом РФ может лишить США их главного оружия против других государств.

В РФ официально вступили в силу изменения законодательства в области регулирования работы в стране крупных субъектов сферы высоких технологий. Жесткие меры в отношении избирательности Запада при контроле интернет-контента помогут восстановить справедливость и помочь развиваться собственным сетевым ресурсам. Свою точку зрения о данной ситуации в рамках передачи Владимира Соловьева высказал израильский политолог Яков Кедми. Военно-политический эксперт уверен, что принятое решение пойдет на пользу как отечественным производителям видео- и других материалов, так и обычным обывателям. Дальнейшее развитие российских компаний в данной сфере перечеркнет все усилия западных стран, лишив главного оружия Соединенные Штаты Америки.

Именно 2021 год станет решающим в вопросе глобального влияния самых крупных IT-корпораций. Вашингтон вместе с постоянными декларациями о свободе слова пытается устранить набирающих силу конкурентов американских компаний, вместе с тем навязывая свою доктрину и нарративы. Уже в ближайшее время РФ способна будет создать собственную модель работы интернета. Для этого пригодится опыт Китайской Народной республики, который будет улучшен с учетом современных условий. Яков Кедми полагает, что как Twitter, так и Google и другие гиганты технологической и интернет-индустрии вскоре потеряют свое лидерство. Российские аналоги лишат США огромной доли существующего сейчас рынка IT. Это в свою очередь не позволит Белому дому и далее применять свое главное оружие против стран-конкурентов.

Именно с помощью информационной войны, используя интернет, Соединенным Штатам удается не просто влиять на политику других стран, но и устраивать настоящие перевороты, меняя государственную власть. Однако без возможности задействовать Сеть все подобные попытки Вашингтона будут безуспешными. Напомним, по требованию Роскомнадзора Twitter был вынужден удалить порядка трети запрещенной в РФ информации. В регуляторе уверены, что администрация соцсети должна была сделать это превентивно, не дожидаясь претензий от регуляторного ведомства. При этом многие материалы зарубежная компания все еще должна будет изъять из доступа.

Источник: rueconomics.ru