Внучка Гурченко раскрыла детали борьбы за дом-музей бабушки

Внучка покойной Людмилы Гурченко продолжает бороться за дом-музей актрисы. Оппонентом Елены Королевой является шестой муж знаменитости Сергей Сенин. Сейчас этот объект разделен между владельцами 50% на 50%.

Елена Королева мечтает, чтобы дом-музей Людмилы Гурченко принадлежал ей полностью, но решение данного вопроса зависло в воздухе. Как заявила родственница покойной звезды фильма «Карнавальная ночь», пианист Константин Купервейс после расставания с актрисой ничего себе не взял. Однако он подарил ее бабушке любовь и заботу за много лет отношений. Его Королева считает своим дедушкой.

Королева считает, что шестой муж Гурченко, скорее всего, хочет все унести с собой в гроб. Она не одобряет такую позицию продюсера Сенина.

Напомним, что внучка Гурченко борется за наследство бабушки с собственным отцом. По информации издания «Телепрограмма», он не желает идти на уступки и дарить ей богатство актрисы, а также ее родной матери, которая также скончалась.