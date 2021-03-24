 

Внучка Гурченко раскрыла детали борьбы за дом-музей бабушки

24.03.2021, 11:22, Разное
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Внучка покойной Людмилы Гурченко продолжает бороться за дом-музей актрисы. Оппонентом Елены Королевой является шестой муж знаменитости Сергей Сенин. Сейчас этот объект разделен между владельцами 50% на 50%.
Елена Королева мечтает, чтобы дом-музей Людмилы Гурченко принадлежал ей полностью, но решение данного вопроса зависло в воздухе. Как заявила родственница покойной звезды фильма «Карнавальная ночь», пианист Константин Купервейс после расставания с актрисой ничего себе не взял. Однако он подарил ее бабушке любовь и заботу за много лет отношений. Его Королева считает своим дедушкой.

Королева считает, что шестой муж Гурченко, скорее всего, хочет все унести с собой в гроб. Она не одобряет такую позицию продюсера Сенина.

Напомним, что внучка Гурченко борется за наследство бабушки с собственным отцом. По информации издания «Телепрограмма», он не желает идти на уступки и дарить ей богатство актрисы, а также ее родной матери, которая также скончалась.



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