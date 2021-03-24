“Не платил алименты два года”: Гогунский готов погасить все долги перед второй женой и дочерью

Актер Виталий Гогунский готов погасить все накопленные долги по алиментам, которые два года не платил второй жене Ирине Марко на содержание дочери Миланы. В рамках программы «Судьба человека» он объяснил, почему брак с моделью распался.

Знакомство пары состоялось на съемочной площадке, когда осуществлялась работа над сериалом «Универ». Ирину Маирко продюсеры пригласили в один из эпизодов. Модель сразу понравилась Гогунскому, в итоге их отношения привели к браку. В нем появилась на свет прекрасная дочь Милана. Влюбленным было трудно достичь взаимопонимания еще до рождения ребенка. Актер взял на себя все вопросы по обеспечению семьи, но не жил вместе с моделью. Свадьба состоялась, когда дочь уже пошла в школу. Милана хотела иметь и отца, и мать.

Родители Гогунского выступали против его союза с Ириной Маирко. Тогда актер не прислушался к родственникам, но с годами понял, что они хотели как лучше. Сейчас артист редко общается с дочерью, поскольку просто не хочет травмировать наследницу. В то же время актер всегда находится рядом и готов помогать.

При расставании с супругой Гогунский оставил все ей и ребенку. В ближайшее время он собирается закрыть все долги по алиментам. Своих юристов актер попросил заняться данным вопросом, пишет информационный портал «Телепрограмма».