В России обнаружен новый вариант «южноафриканского» штамма коронавируса



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«Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S, — говорится в заявлении ведомства.

Полученный образец направлен в государственную коллекцию вирусов для его дальнейшего изучения. Главная задача исследователей «Вектора» — определить, могут ли российские вакцины могут нейтрализовать новый вариант мутантного штамма. Для этого будет проведено исследование с использование сывороток крови переболевших и привитых пациентов.

Напомним, о выявлении «южноафриканских» штаммов были заявлено в конце 2020 года, их обнаружили в ЮАР, Великобритании и Бразилии. Впоследствии стало известно, что новые варианты SARS-Cov-2 могут поражать пациентов, которые уже перенесли коронавирус или получили вакцину. Кроме того, новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые

О том, что новый мутантный штамм обнаружен на территории России, Роспотребнадзор сообщил 16 марта. «Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили также, что ситуация остается на контроле.