Скандалы: Большой земельный передел в Крыму

Что происходит с собственностью украинцев на полуострове

Президент России Владимир Путин внес практически всю территорию Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства. Подавляющее большинство иностранцев в Крыму, попавших под действие этого закона – украинцы. Чем обернется крымский передел собственности?

Всё началось 20 марта минувшего года. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому 19 из 27-и муниципальных образований Крыма, а также районы в Калининградской и Астраханской областях были признаны приграничными. А с 21 марта 2021 года, по указу российского президента, иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Всего, по данным на апрель 2020 года, иностранцам в Крыму принадлежали более 11,5 тысяч участков, которые подпадают под действие указа Владимира Путина. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55-и зарубежных стран, большинство из них — почти 10 тысяч — украинцы, физические или юридические лица.

С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов решения проблемы. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог свой крымский земельный участок либо продать, либо подарить, либо передать муниципалитету, заключив договор аренды. Был, правда, еще один вариант: принять российское гражданство и переоформить землю на свой российский паспорт.

На сегодняшний день под действие указа российского президента попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму. Окажется ли среди них семья президента Украины Владимира Зеленского – вопрос. Известно, что его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое парковочное место. Коммунальные платежи Зеленские, по заявлению крымских властей, платят регулярно. Землей, судя по президентской декларации, они сейчас не владеют. Зато земля будет принудительно отчуждена у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он владеет 690-метровым участком в Ялте. На нем построен его дом площадью 221 квадратных метров. Оксана Марченко, супруга депутата украинской Рады Виктора Медведчука, владеет 5 620 метрами земли в Ялте — там построен их дом площадью 371 квадратный метр.

«Земельный вопрос испортил крымчан, — констатирует крымский журналист Александр Горный. – Указ президента России не был загодя озвучен в публичном доступе и прокомментирован крымскими властями, в результате сейчас суды переполнены исками, к нотариусам – огромные очереди».

Крымский адвокат Михаил Даниленко также рассказывает «НИ» об очередях в нотариальных и адвокатских конторах. По его словам, об указе российского президента и о включении большей части Крыма в перечень приграничных территорий знали, но из-за карантинных ограничений в связи с пандемией въезд в Крым долгое время был ограничен, поэтому граждане Украины и других стран не успели переоформить или продать собственность. Это стало причиной многих человеческих трагедий.

«В такой ситуации было бы разумно продлить действие исполнения этого указа в связи с пандемией. Или организовать на территории Украины специальные центры, чтобы привести документы в соответствие с указом Путина», — считает крымский юрист Михаил Даниленко.

В социальных сетях немало рассказов тех, кого указ российского президента застал врасплох. Так, в Livejournal опубликована история киевлянки Людмилы. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Земли этого региона включены в приграничные земли и реализуются на тех же основаниях, как сейчас в Крыму. После вступления в право наследства киевлянка по российским законам имела право владеть землей, на которой построен ее дом. Но женщина не успела продать дом с участком. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой въезд в регион запрещен. В результате женщина не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже. В конце концов киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство. Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она попросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей.

«Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам — дело не быстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей — столько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент», — рассказывает Людмила.

Если киевлянке Людмиле не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету.

«По Земельному кодексу, участки земли в России не могут принадлежать иностранным гражданам. Но при этом на недвижимость режим права собственности не распространяется. Скажем, отель стоит на земельном участке. Земля и недвижимость – разные субъекты права. По поводу недвижимости в указе Путина, кстати, ничего не сказано. Но в Росреестре есть на этот счет разъяснение: собственники таких объектов могут обратиться в муниципалитет и оформить договор аренды на земельный участок под объект недвижимости. Таким образом, земельный участок можно арендовать, а с объекта недвижимости платить налог. То есть дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать, причем первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник. Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути: продать землю российскому юридическому лицу, а затем перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием», — пояснил «НИ» крымский адвокат, специалист по земельному праву Михаил Даниленко.

Российские власти обещают, что сдаваться в аренду крымская земля будет по рыночным ценам. Не секрет, что земля в Крыму не дешевая. Вот цены на аренду земли в Крыму — расценки взяты из открытых источников: 20 соток, Симферополь — 100 рублей в месяц (37,4 тысячи гривен) ; 15 соток, Алушта — 20 тысяч рублей в месяц (7,4 тысячи гривен) ; 7 соток, село Доброе — 25 тысяч рублей в месяц (9,3 тысячи гривен). Цена аренды земли под объекты промышленности выше: 40 соток, Евпатория — 45 тысяч рублей в месяц (16,9 тысяч гривен) ; 2,9 соток, Керчь — 35 тысяч в месяц (13 тысяч гривен), 1,8 га, Бахчисарай — 100 тысяч рублей в месяц (37 тысяч гривен) ; 18 соток, Севастополь — 200 тысяч в месяц (47 тысяч гривен).

Переоформление собственности идет непросто. Как сообщают юристы, защищающие право собственности в Крыму, после присоединения Крыма к России в 2014 году, в собственность новых субъектов было передано имущество около 480 предприятий. На сегодня в судах находится около сотни имущественных споров. Вопрос дошел до Конституционного суда. Поводом для открытых слушаний в КС послужили нормы регионального закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» и соответствующее постановление Госсовета Крыма. Опираясь на них, крымские чиновники прекращают права частных лиц на активы, землю и недвижимость с момента включения их в перечень регионального имущества, «учитываемого как собственность Крыма». Российские суды, включая Верховный суд, такую практику признают законной. Отстоять свои права в судах прежним собственникам удается редко. Теоретически это открывает дорогу к обжалованию в международных судах. Но путь этот не простой и едва ли продуктивный. «После внесения известных поправок в Российскую Конституцию, решение зарубежного суда на территории России может быть проигнорировано и признано недействительным, если оно наносит ущерб Российской Федерации. Можно ли было обойтись без этого указа? Разумеется, можно. Но это, видимо, своего рода посыл всему миру : «Крым наш», и это не обсуждается. Указ Путина – своего рода знак: иностранные инвесторы в Крыму не нужны. С другой стороны, этот указ даст преференции в Крыму российским бизнесменам, пользующимся доверием Путина», — считает политолог Дмитрий Орешкин.

Этих преференций, впрочем, и так немало. Как известно , Юрий Ковальчук на сегодня является крупнейшим виноделом и землевладельцем Крыма. Он получи работающие высокоприбыльные предприятия, а также — собственную усадьбу на 3,8 гектара с невысокой арендой. Аркадий Ротенберг, финансировавший строительство Крымского моста, тоже не оказался в минусе: компании, связанные с олигархом, получили во владение знаменитые крымские здравницы. В июле 2018 года связанному с Ротенбергом ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» крымские власти продали знаменитые санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри».

В Киеве не признали указ президента России и заявил, что после возвращения Крыма предпримут шаги для восстановления прав собственников, которые «лишились собственности в период аннексии». «Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Но все «лакомые куски» крымской земли, похоже, давно распределены между российскими вип-персонами.

Споры идут сейчас по небольшим угодьям. Однако, дело не только в земле и собственности. «Одно из последствий указа В.Путина – изоляция России, — считает политолог Дмитрий Орешкин. — Мы все больше превращается в закрытый мирок. Информационный и правовой занавес опускается».

Ирина Мишина