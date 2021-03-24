Скандалы: Алексей Кудрин запустил лупу в космос

Глава Счетной палаты показал президенту страны дальние дали как они есть

23 марта президент России Владимир Путин встретился с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, который отчитался о работе за 2020 год. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на главное: что господин Кудрин рассказал о проблемах, в который раз выявленных Счетной палатой в «Роскосмосе», и как отреагировал на это президент России.

От встреч такого главы Счетной палаты, как Алексей Кудрин, с таким президентом России, как Владимир Путин, всегда ждешь чего-то если и не особенного, то хоть чего-то.

Все-таки дождались и на этот раз, хотя в какой-то момент надежда казалась потерянной.

Во-первых, выяснилось, что во время пандемии страна на несколько месяцев оставалась неподконтрольной. Об этом не говорили до сих пор вслух, и вот Алексей Кудрин нашел в себе силы (в конце концов, обошлось же):

— Прошлый год был сложным, потому что была пандемия… Контрольные органы по решению правительства делали паузу, перерыв в проверках (а что-то, мы смотрим, стройка в стране ни на минуту не останавливалась, и именно в это время, и даже ночью.— А. К.), в том числе и Федеральная налоговая служба, и другие. Мы тоже контрольный орган. Мы по своему решению тоже на два месяца делали полный перерыв!

Да, у тех, кто знал, что контрольные органы страны объявили внутренний локдаун, наоборот, работы в этот период и правда было намного больше обычного.

— Таким образом,— откровенно продолжал Алексей Кудрин,— мы щадяще относились и к министерствам, чтобы им не приходилось выходить на работу! Часть проверок перевели в дистанционный режим, в камеральный (А лучше бы сразу в камерный.— А. К.). Мы на 38% снизили выходы на объекты!

Алексей Кудрин с таким напором делал из минуса, то есть нарастающего процента снижаемости выхода сотрудников Счетной палаты на исследуемые объекты, несомненный, не подлежащий никакому обсуждению плюс, что казалось, если он вдруг признается сейчас, что аудиторы в какой-то момент вообще перестали выходить на объекты, это и окажется самым большим достижением Счетной палаты за все время ее активного функционирования в сфере государственного контролирования целевого финансирования.

Сперва Алексей Кудрин рассказывал президенту о выплатах врачам в период пандемии. Ситуацию сначала нельзя было назвать благополучной, но потом уже, после вмешательства Счетной палаты, можно было.

— Кроме того,— сообщил Алексей Кудрин,— мы направили в проверяемые организации 252 представления. В каждом представлении фиксируются нарушения и необходимость их исправления. Все представления, как правило, исполняются. Таких случаев за весь год всего было десять, когда были не исполнены. Это обычная практика Счетной палаты. Поэтому представления исполняются.

Десять неисполненных представлений — это норма, и Счетная палата не обижается, когда часть ее представлений не исполняется.

Напротив, она заранее готова к этому и считает откровенно хорошим результат, если не исполняются не больше десяти ее наработок, на выявление и оформление которых было потрачено некое (тоже под списание) количество аудиторо-дней.

Но все эти, если так можно выразиться ввиду незначительности утекаемого, недоцифры меркнут перед тем, что «вернули в бюджет 11 млрд руб.».

— Больше, чем в предыдущий год, несмотря на пандемийный год! — воскликнул Алексей Кудрин.— 39 административных нарушений судами признаны справедливыми, и наказаны чиновники и юридические лица! Назначены соответствующие штрафные санкции в соответствии с Административным кодексом. Направили 52 материала в прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ. То есть работа идет, несмотря на все эти сложности, которые были в прошлом году.

— В сфере таможенного регулирования у нас даже прорыв,— признался, словно даже застеснявшись, Алексей Кудрин.— Мы выявили нарушения, связанные с тем, что при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности в декларациях. Мы выявили системную проблему, как оказалось! И уже Федеральная таможенная служба по нашим материалам начала работать.

— Отреагировали? — с оттенком гордости за Федеральную таможенную службу переспросил президент.

— Десятки миллиардов рублей доначислений! — заверил Алексей Кудрин.— Таким образом, это тоже можно считать результатом такой работы. То есть нашли какую-то лазейку, которая использовалась системно!

Про лазейку он, впрочем, говорил, как показалось, с некоторым даже уважением: как профессионал про работу профессионалов.

— Я бы еще отметил работу, как я уже сказал, с таможенной службой, нашли нарушения,— продолжил Алексей Кудрин.— В «Роскосмосе», к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд руб. за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств.

Это было самое главное во всей этой встрече. То есть, несмотря на все, что происходило в «Роскосмосе», на космодроме Восточный после выявленных несколько лет назад хищений, и несмотря на все заверения обо всех принятых мерах, продолжается грандиозная утечка денег. И Счетная палата это зафиксировала.

Между тем показалось, что Владимиру Путину не понравилось это замечание. Он резко среагировал на него:

— Вы мне сказали об этом вначале.

То есть, зачем вы опять об этом? (Он и так понял уже, что надо и что считал нужным. То есть что хотел. Действительно, пристают к Дмитрию Рогозину совсем уже по мелочам, и как раз в то время, когда тот уже начал расти как руководитель.)

А затем, чтобы это услышали все.

Так или иначе, выходило, что со стороны Алексея Кудрина это был считай что поступок.

Таким образом, свой поступок в этот день Алексей Кудрин уже совершил. Чего не скажешь про Владимира Путина.

Он еще привиться должен был.

Андрей Колесников