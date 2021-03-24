 

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии

24.03.2021, 11:11, Новости дня
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Индонезия зарегистрировала российский препарат от коронавируса «Авифавир», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и группа компаний «ХимРар»объявляют о получении регистрационного удостоверения от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) на российский препарат против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир)», – сообщается на сайте РФПИ.

Отмечается, что регистрация препарата в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования, которое проходило в России. 

По данным исследования, эффективность препарата – выше 80%, он ускоряет выздоровление пациентов – вирус гибнет за 4 дня вместо 9 при стандартной терапии.

В декабре РФПИ приостанавливал экспорт препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир» из-за высокого спроса в России. 

Газета ВЗГЛЯД писала, какие лекарства от коронавируса зарегистрированы в России. 



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