Российский препарат от коронавируса «Авифавир» зарегистрирован в Индонезии

Индонезия зарегистрировала российский препарат от коронавируса «Авифавир», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и группа компаний «ХимРар»объявляют о получении регистрационного удостоверения от Агентства по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) на российский препарат против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир)», – сообщается на сайте РФПИ.

Отмечается, что регистрация препарата в Индонезии была проведена по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования, которое проходило в России.

По данным исследования, эффективность препарата – выше 80%, он ускоряет выздоровление пациентов – вирус гибнет за 4 дня вместо 9 при стандартной терапии.

В декабре РФПИ приостанавливал экспорт препарата против коронавирусной инфекции «Авифавир» из-за высокого спроса в России.

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