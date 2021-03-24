Эксперты объяснили перевооружение российских АПЛ «Калибром», «Ониксом» и «Цирконом»

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24.03.2021, 11:11, Новости дня
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«Размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России», – сообщил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщение источника в военно-промышленном комплексе о том, что многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ РФ будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

«Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике. Далее стоит вопрос о размещении этих систем и на надводных кораблях», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ РФ проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». По словам источника,«контейнеры для этих ракет универсальны». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами».

«Боекомплект атомных подводных лодок можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.

В целом, заметил эксперт, оснащение всех АПЛ ракетами новейшего типа, в том числе гиперзвуковыми – часть модернизации ВМФ. «Атомные подлодки перевооружают ракетами в плановом порядке. АПЛ проектов 885 и 949 – подводные крейсера, причем лодки проекта 885 «Ясень» – это совсем новый тип. Корабли 971-го проекта – многоцелевые подлодки», – отметил Шеповаленко.

В 1980-е годы подлодки ВМФ Советского Союза оборудовались ракетами аналогичных типов для действий по береговым целям, указал собеседник. «Но в силу договоренностей с американцами ракеты быстро убрали сначала на склады, а потом – и вывели эксплуатации», – отметил эксперт. Сейчас же предполагается, что ВМФ действует в двух ипостасях: «флот против флота» и «флот против берега» – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов, – отметил Шеповаленко.

Подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности это магистральная концепция развития ВМС США, подчеркнул замдиректора Центра АСТ. 

По словам Ненашева, ракеты «Калибр» уже доказали свою высокую эффективность в войне с международным терроризмом в Сирии – «когда из Каспия за 1,5 тысячи километров наносится ракетный обезоруживающий удар высокой точности. Таким образом целые системы террористов уничтожались нашими «Калибрами», – напомнил собеседник.

«Поэтому сейчас, – добавил Ненашев, – задача номер один состоит в размещении этих вооружений на атомных подводных лодках. На дизельных электрических подлодках они уже размещены. Это мощное решение, потому что оно будет усиливать в целом систему обороны и безопасности нашей страны».

Особый акцент на гиперзвуковых ракетах «Циркон» эксперт объяснил их ожидаемой эффективностью в регионе повышенного интереса со стороны многих стран – Арктике. 

Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний.

Напомним, неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ РФ многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием.



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