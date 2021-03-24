РФС заподозрил двух футболистов «Тамбова» в игре на ставках

«Тамбов» получил письмо от Российского футбольного союза (РФС), в котором двух футболистов команды подозревают в игре на ставках, сообщила гендиректор клуба Ольга Коновалова.

«Тамбов» в 23-м туре чемпионата РФ крупно проиграл в гостях «Сочи» – 0:5. Команда Первушина не выигрывает 12 матчей в РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице. «Тамбов» ранее мог сняться с турнира из-за финансовых трудностей.

«Письмо (о вызове двух футболистов в РФС) мы получили. Если РФС их вызвал, то, значит, основания на то есть, у нас их нет. Поедут и зададут им вопросы», – передает РИА «Новости» слова Коноваловой.

В РФС отказались комментировать информацию.

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