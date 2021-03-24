 

РФС заподозрил двух футболистов «Тамбова» в игре на ставках

24.03.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Тамбов» получил письмо от Российского футбольного союза (РФС), в котором двух футболистов команды подозревают в игре на ставках, сообщила гендиректор клуба Ольга Коновалова.

«Тамбов» в 23-м туре чемпионата РФ крупно проиграл в гостях «Сочи» – 0:5. Команда Первушина не выигрывает 12 матчей в РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице. «Тамбов» ранее мог сняться с турнира из-за финансовых трудностей.

«Письмо (о вызове двух футболистов в РФС) мы получили. Если РФС их вызвал, то, значит, основания на то есть, у нас их нет. Поедут и зададут им вопросы», – передает РИА «Новости» слова Коноваловой.

В РФС отказались комментировать информацию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что китайская мафия развращает европейский футбол.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

30.01 / Названы продукты для избавления от жира на животе

14.09 / Фальков раскритиковал вузы за попытки обязать студентов платить за маски

11.03 / Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска

09.12 / Врачи уточнили требования по отказу от алкоголя после вакцинации

05.09 / США готовы помочь договориться Индии и Китаю

08.02 / Катастрофа MH17. Слушания продолжатся в апреле

01.02 / Арахамия сообщил, когда отправит Разумкову письмо с уведомлением об исключении Дубинского из фракции

06.03 / Полиция Еревана усилила охрану резиденции президента Армении

11.11 / Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Абхазии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска