 

Мнение: Культурный код

24.03.2021, 11:00, Разное
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Очередной хайп-всплеск из-за интервью маньяка Мохова Собчак. Читаю гневные высказывания в адрес Собчак — до чего она опустилась. Правда, тут вопрос спорный, скорее, к маньяку нужно выдвигать претензию, до чего он опустился, дав согласие на интервью Собчак. Но это вопрос семантики. Оба гаже.

Проблема вообще в другом. Неясен сам посыл: почему вдруг интервью с криминальным персонажем — это что-то фу-фу? В стране, где криминал захватил власть уже давно и прочно, где бандитов показывают каждый день по всем каналам, а ведущие подобострастно рассказывают об их гениальности и государственной мудрости, когда радио «Шансон» стало культурным кодом, а писк сезона — колготки и нижнее белье с принтами, имитирующими тюремные наколки, в общем, неясно, каким именно боком в весь этот шалман не вписывается банальный маньяк-насильник. Да он вообще здесь органично выглядит и символизирует глубинный народ в том идеальном для власти исполнении, к которому она и ведет все население.

Раньше органично выглядели интервью с хлеборобами, сталеварами и конструкторами космических кораблей, сегодня столь же естественно выглядят маньяки, убийцы и кидалы. А потому 3 миллиона просмотров ролика за несколько дней — вполне себе показатель интереса к данной фигуре. И ее тождественности для воспитанного бандитами в бандитских культурных кодах населения.

Источник: Эль Мюрид



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