Регина Тодоренко устроила родителям незабываемый сюрприз: “Сбылась моя мечта”

Есть такая фраза – хочешь порадоваться, порадуй! Регина Тодоренко на днях проверила ее истинность в действии. Телеведущая вместе со своим братом устроила сюрприз родителям – Петру и Ирине, подарив им автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей. По словам Регины, когда-то папа продал машину, чтобы она смогла купить себе свою, и вот теперь, спустя несколько лет, ей удалось вернуть “должок” – да еще и с процентами.

Моя мечта сбылась! Мы с братом сделали это!!! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание (не буду вдаваться в подробности, но это касается здоровья родителей). И вот настал тот момент, когда у нас получилось порадовать папу и маму) Любимые наши, путешествуйте с комфортом, пусть эта машинка приносит вам только удовольствие и самые яркие воспоминания!)

Раскрою вам секрет: месяц назад папа позвонил мне и рассказал о своём намерении купить Смарт, чтобы перевозить дайверское оборудование для погружений – это и послужило для меня мотивацией! Пап, теперь ты сможешь не только на дайвинг ездить, но и весело путешествовать всей нашей большой одесской семьей! Люблю вас очень!!!

Честно, бра, я горжусь тобой и собой! Мы – сила! Надеюсь, не за горами дом для любимых родителей! 2021, спасибо тебе за такие крутые возможности! Благодарю семью за поддержку, – написала Регина под видео о том, как проходило вручение подарка.

Регина с родителями

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

У Регины Тодоренко очень теплые отношениями со своими родителями. Она регулярно посвящает им посты в Instagram, поздравляя с днем рождения или с днем отца/матери.

С днём отца, папуля! Ты самый добрый, веселый, искренний и душевный человек, которого я знаю. Приятно по сей день оставаться твоей небесной ласточкой. Твоя вера в меня даёт мне крылья)

А ведь как важны тёплые отношения отца и ребёнка, которые являются фундаментом мировоззрения нового человека. Особенно важно для девочки увидеть пример настоящего любящего отца, который наверняка сыграет роль в выборе будущего партнера. Мой папа всегда работал, его часто не было дома, и , конечно же, мне не хватало его, но при всей загруженности он всегда мчался с работы на такие важные события, как первый турнир по бальным танцам, театральный фестиваль, моя первая съёмка, концерт, выступления на День Города, запуск нового шоу и ещё много чего….. И даже сейчас, когда закрыты границы, папа готов пешком дойти до Москвы, лишь бы быть рядом. Спасибо интернету за возможность увидеть друг друга по видеозвонку. Наверное, таким должен быть ПАПА у каждого ребёнка, – писала Регина в День отца.

Спасибо, Моя МА, за любовь, которая даёт мне крылья; За любовь, которая вдохновляет на новые победы; За любовь, что даёт право на ошибку; За любовь, что умеет прощать; За любовь, которая лечит душу и затягивает раны; За любовь, которая даёт силы идти дальше! За любовь, которая рождает новую любовь. Благодарю тебя, ты – мой герой, моя женщина каждого года, мой ДРУГ! @irina_todorenko, – писала Регина в День матери.