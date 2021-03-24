 

Мнение: Снова попал под санкции

24.03.2021, 10:50, Разное
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Внезапно снова попал под санкции.
В свежем санкционном списке опубликованном Зеленским https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481, в одном из трех дополнений (приложение №2) обнаружилась "Кассад Групп", которая уж несколько лет как не существует. На нее в свое время были зареганы "Голос Севастополя", "Кассад", "Кассад ТВ" и прочие ресурсы времен активной фазы войны на Донбассе. Но как видим, до сих пор про нее помнят и запихивают в санкционные списки, которые обсуждают на заседаниях СНБО Украины. В общем, три года не смогу проводить торговые операции на Украине и пользоваться там своими активами, аха-ха.

Источник: Colonel Cassad



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