ООН предупредила об угрозе голода в 20 странах

В мире не менее 34 млн человек на планете в 20 странах находятся в шаге от голода из-за военных конфликтов, экстремальных климатических условий и пандемии коронавирусной инфекции. Такие выводы опубликованы на сайте ООН из совместных докладов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с крайним уровнем голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена находятся под угрозой голодной смерти, сказано в отчете.

“Масштабы страданий вызывают тревогу. Мы все обязаны действовать быстро, чтобы спасти жизни, сохранить средства к существованию и предотвратить худшую ситуацию. Во многих регионах посевной сезон только начался или вот-вот начнется. Нужно идти в ногу со временем и не упустить возможность защитить и увеличить местное производство продуктов питания”, – отметил генеральный директор FAO Цюй Дуньюй.

Хотя большинство стран, которым грозит голод, находятся в Африке, в докладе говорится, что голод будет распространяться и в других регионах. В списке ООН значатся Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

“Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID-19, стучится в двери миллионов семей”, – сказал исполнительный директор WFP Дэвид Бисли.

По его словам, для борьбы с голодом необходимо прекратить боевые действия и предоставить доступ работникам программы к уязвимым общинам. Организации нужны доноры, которые выделят $5,5 млрд в этом году. В каждой “горячей точке” голода ООН рекомендует увеличить продовольственную помощь, предоставить устойчивые к засухе семена, восстановить сооружения для сбора воды и внедрить схемы оплаты труда.

В декабре прошлого года Бизли говорил, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

—