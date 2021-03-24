Зеленский досрочно снял санкции с российских бизнесменов

23 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении и отмене санкций. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решением, в частности, исключили из санкционного списка двух российских бизнесменов и одну компанию из России.

Из санкционного списка убрали братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, бывших владельцев “Промсвязьбанка”. Они фигурировали в приложении к решению СНБО от 19 марта под номерами 742 и 743. Ограничения против них были введены на три года.

Из санкционного списка юридических лиц исключили “Башкирскую содовую компанию”, которую в российских СМИ называют крупнейшим производителем соды в РФ. Компания попала в список санкций 14 мая 2020 года на три года.

Причины решения в Офисе президента не объяснили.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал братьев Ананьевых. Их обвинили в крупных хищениях у “Промсвязьбанка”. Об этом писал Forbes. Интерпол отказался от розыска братьев Ананьевых. Адвокаты бизнесменов заявили о политических мотивах уголовного преследования в России.

Впервые Украина ввела санкции против России в 2015 году, затем ежегодно в санкционные списки вносились изменения.

Зеленский 23 марта подписал указ №109/2021, которым ввел санкции против 81 компании и 23 граждан РФ.

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