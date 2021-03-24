В России хотят индексировать пенсии старшим по домам

В большинстве случаев главами советов многоквартирных домов являются пенсионеры. А в нашей стране работающим гражданам индексация выплат по старости не положена. Теперь им решили провести индексацию пенсий.

Предлагается освободить старших по домам от уплаты страховых взносов в социальные

фонды, передает Life.ru. Тогда не будет оснований считать их работающими

пенсионерами. Инициативу одобрил первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и

финрынкам Сергей Рябухин.

Сейчас в ряде случаев управляющие компании

выплачивают старшим по домам “зарплаты в конвертах”. Ситуацию намерены в корне изменить, чтобы все было законно.

Отметим, сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Ранее гендиректор юридической компании “Достигация” Артем Баранов рассказал, на что можно рассчитывать в 2021 году.

Как писали “Дни.ру”, в текущем году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.