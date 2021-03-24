Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе

Красная Пресня – один из самых интересных районов столицы с богатой историей. Московский зоопарк, музей-квартира семьи Маяковских, памятник Героям революции 1905 года – это и многое другое притягивает большое число москвичей и гостей столицы.

Благоустройство сделает Красную Пресню комфортнее и приветливее. На улице появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят зеленой аллеей с разными породами деревьев.

Высадка деревьев и кустарников позволит приблизить облик Красной Пресни к ее историческому облику. Также на обновленной улице появятся газоны.

На пересечении Красной Пресни с Трехгорным Валом появится новое общественное пространство. Там организуют места для отдыха и детскую площадку.

Деревья и кустарники также появятся на участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца. Для удобства пешеходов там обустроят тротуары, установят современные фонари с энергосберегающими лампами. Кроме того, под землю уберут все воздушные линии.

Обновление ждет и парк Декабрьского восстания. “Подремонтируем традиционные московские скамейки и парковую ограду. Высадим дополнительные деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями”, – рассказал Сергей Собянин.

Полюбившийся москвичам и гостям столицы облик парка не изменится, но находиться там будет еще приятнее. Специалисты обновят нуждающиеся в ремонте скамейки и ограду. Для маленьких посетителей в парке установят новые игровые площадки, а для любителей активного образа жизни появятся спортивные зоны.

Не забудут и о владельцах домашних питомцев. В парке оборудуют две собачьи площадки: одна для мелких животных, другая – для питомцев покрупнее.

Московское благоустройство – это не только улучшение качества городской среды, но и сохранение истории. В районе Красной Пресни расположена кордегардия Пресненской заставы – единственная кордегардия Камер-Коллежского вала, дошедшая до наших дней. Сейчас здание находится в удручающем состоянии. Специалисты отремонтируют стены, цоколь и кровлю кордегардии.

Благоустройство Красной Пресни принесет пользу не только простым жителям, но и бизнесу. Новые общественные пространства становятся точками притяжения москвичей и гостей столицы – это увеличивает число потенциальных клиентов в расположенных здесь заведениях торговли и общепита.

Кроме того, благоустройство Москвы позитивно сказывается на ее туристической привлекательности. Чем красивее и комфортнее город, тем больше гостей. Это значит, что затраченные на благоустройство деньги вернутся в городской бюджет.

Ранее “Дни.ру” писали о создании “Парка Яуза” – огромного рекреационного пространства, которое растянется вдоль реки Яуза на 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука. Благоустройство территории завершится до 2023 года.