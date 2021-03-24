Военный эксперт Василий Дандыкин: Калининград может помешать планам НАТО и США

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил о значении Калининграда для обороноспособности России. Этот город стал настоящей «костью в горле» для НАТО и США, мешая им осуществлять свои планы.

Калининградская область отделена от остальной территории России, однако имеет огромное значение для страны. Самый западный регион стал настоящей «красной точкой» для НАТО и США, постоянно вызывая настоящую истерию в европейских СМИ. Между тем именно этот регион объясняет саму цель существования баз Североатлантического альянса на территории восточноевропейских государств.

Обосновывая свои действия заботой о безопасности Прибалтики, Польши и акватории Балтийского моря, НАТО старается постоянно муссировать эту тему. Таким образом Пентагону и подконтрольным ему воинским верхушкам стран Европы удается и дальше не только оставаться в регионе, но и наращивать свое присутствие. По мнению Василия Дандыкина, именно Калининград может связать руки как США, так и НАТО в ситуации реальных военных действий. Более того, Североатлантический альянс не сможет из-за этого свободно применять воздушный флот, перемещать воинские подразделения и технику, а также действовать на территории восточной части Балтийского моря.

На сегодняшний день руководство НАТО старается вовлечь своих членов в каждый из американских проектов. Граничащая с областью РФ Литва особенно громко требует от НАТО увеличить свой контингент в Прибалтике. Таким образом европейские страны пытаются усилить впечатление о своей важности в отношениях с Вашингтоном. В то же время недавние учения в Польше продемонстрировали, что если Запад решится атаковать Калининград, войска РФ легко дойдут до Варшавы.

Из-за этого Соединенные Штаты и государства Североатлантического альянса всеми силами пытаются «очернить» РФ. Специализированные разведывательные группы стремятся создать у жителей Калининграда и области ложные представления об их родной стране. Однако это не помешает Москве и далее делать все необходимое для защиты рубежей России.

Источник: riafan.ru