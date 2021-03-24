Назван срок возвращения в строй фрегата «Маршал Шапошников»

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» после завершения испытаний вернется в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) до конца 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Маршал Шапошников» будет передан ТОФ до конца 2021 года», – сообщил источник ТАСС. Ранее предполагалось, что корабль будет передан в 2020 году.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. В ходе модернизации большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение. Теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе – «Циркон».

Напомним, в конце декабря «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран».