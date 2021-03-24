 

Блогеров арестовали за розыгрыш с угоном такси в Москве

24.03.2021, 10:16, Новости дня
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Трое блогеров, решивших «в шутку» угнать у таксиста его автомобиль премиум-класса, задержаны в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл BMW стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

«Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним», – передает РИА «Новости» слова Волк.

В тот же день они были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом», – добавила Волк.

Ранее блогера задержали по подозрению в убийстве в Комсомольске-на-Амуре.



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