Софико Шеварднадзе родила первенца

Вчера журналист, телеведущая и внучка бывшего президента Грузии Софико Шеварднадзе впервые стала мамой. Об этом сообщил сначала главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов на своей Twitter-странице, а затем такое же сообщение появилось в Telegram-канале Ксении Собчак. Известно, что Софико дала сыну имя Андрия – с ударением на И. Вес малыша составил 3,3 кг, рост – 52 см.

О том, что Софико станет мамой, стало известно всего месяц назад: журналист поделилась этой новостью 21 февраля в клабхаусе, в комнате финансиста Яна Яновского и психолога Лены Фейгин “Хорошая ли я мать (ну и про отцов тоже)”. О том, кто является отцом малыша, Софико не раскрывает: она тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. В официальном браке Софико никогда не была, но ей приписывали романы с разными мужчинами, в том числе с Алексеем Чадовым.

Почитать интервью с Шеварднадзе, которое она давала HELLO! в 2018 году, можно здесь – “Софико Шеварднадзе: “Люди, которые идут в политику ради денег и статуса, рушат страны”.