Украинский дипломат рассказал о моментах, когда лидеры США избегали общения с президентами Украины

В истории были моменты, когда лидеры США избегали общения с президентами Украины. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ”, опубликованном 23 марта, рассказал директор Киевского форума по безопасности, украинский дипломат Даниил Лубкивский.

“Таких моментов можно вспомнить несколько. Это период президентства [Леонида] Кучмы после развертывания всего комплекса политических потрясений, которые были следствием установления новой политической и экономической олигархической модели в Украине. Обострение пришлось на период, когда был убит Георгий Гонгадзе, и до международного скандала, связанного с предположением о нелегальной продаже “Кольчуг” Ираку. Этот случай является тем самым примером, о котором вы спрашиваете. Другие примеры найдем во время президентства [Виктора] Януковича”, – сказал он.

Лубкивский отметил, что нынешние обстоятельства нельзя сравнивать с теми событиями.

“Нет оснований говорить о каких-то признаках системного расстройства в государственных отношениях. Но это не значит, что наши отношения не надо беречь от провокаций и предотвращать стратегические ошибки или подрывные усилия врага”, – заявил дипломат.

По его словам, это надо понимать президенту Владимиру Зеленскому, его команде, Верховной Раде и гражданскому обществу.

Журналист, основатель “Украинской правды” Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

В 2000 году майор Николай Мельниченко обнародовал запись, сделанную, по его словам, в кабинете Кучмы. Среди прочего на пленках обсуждается убийство Гонгадзе. Сейчас Мельниченко живет в США.

Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заявил в марте 2016 года, что ГПУ намерена предъявить Мельниченко обвинение в государственной измене и попытке госпереворота. По словам замглавы ГПУ, ведомство хочет добиться его экстрадиции в Украину, так как без Мельниченко будет сложно установить все обстоятельства событий в кабинете Кучмы и за его пределами, что нужно для завершения дела об убийстве Гонгадзе.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в январе 2019 года заявил, что пленки Мельниченко были спецоперацией ФСБ России против Кучмы.

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