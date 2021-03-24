В Крыму приговорили украинского добровольца к шести годам тюрьмы

В аннексированном Крыму Кировский районный суд 23 марта приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима Меджита Аблямитова, его обвинили в участии в батальоне имени Номана Челибиджихана. Об этом сообщили “Крым.Реалии”.

Приговор предусматривает ограничение свободы сроком на один год. Во время оглашения приговора в зале суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова. Сторона обвинения запросила для Аблямитова восемь с половиной года лишения свободы.

Оккупационная власть открывала в отношении обвиняемого дело по статье “участие в незаконном вооруженном формировании”, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет заключения.

Издание “Ґрати” сообщило, что в суде Аблямитов сказал, что действительно состоял в батальоне имени Номана Челебиджихана, но не совершал никаких противоправных действий, никогда не владел оружием и не проходил обучение военному делу. Позже он уточнил, что состоял в официально зарегистрированном в Украине гражданском объединении “Аскер”, в которое фактически превратился отряд имени Номана Челебеджихана в 2016 году после того, как ему отказали в присвоении официального статуса.

Генеральный директор телеканала ATR и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, который создал батальон имени Номана Челебиджихана в 2016 году, говорил, что не знает Аблямитова и что он никогда не служил в рядах батальона.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан из участников акции “Гражданская блокада Крыма”, которые выступали за прекращение товарных поставок в Крым с материковой Украины и блокировали пропускные пункты с сентября 2015 года. Батальон не зарегистрирован, Министерство обороны Украины отказалось присвоить формированию официальный статус. Оккупанты в Крыму неоднократно задерживали и судили местных жителей за участие в батальоне.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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