 

В Крыму приговорили украинского добровольца к шести годам тюрьмы

24.03.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В аннексированном Крыму Кировский районный суд 23 марта приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима Меджита Аблямитова, его обвинили в участии в батальоне имени Номана Челибиджихана. Об этом сообщили “Крым.Реалии”. 

Приговор предусматривает ограничение свободы сроком на один год. Во время оглашения приговора в зале суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова. Сторона обвинения запросила для Аблямитова восемь с половиной года лишения свободы.

Оккупационная власть открывала в отношении обвиняемого дело по статье “участие в незаконном вооруженном формировании”, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет заключения.

Издание “Ґрати” сообщило, что в суде Аблямитов сказал, что действительно состоял в батальоне имени Номана Челебиджихана, но не совершал никаких противоправных действий, никогда не владел оружием и не проходил обучение военному делу. Позже он уточнил, что состоял в официально зарегистрированном в Украине гражданском объединении “Аскер”, в которое фактически превратился отряд имени Номана Челебеджихана в 2016 году после того, как ему отказали в присвоении официального статуса.

Генеральный директор телеканала ATR и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, который создал батальон имени Номана Челебиджихана в 2016 году, говорил, что не знает Аблямитова и что он никогда не служил в рядах батальона.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан из участников акции “Гражданская блокада Крыма”, которые выступали за прекращение товарных поставок в Крым с материковой Украины и блокировали пропускные пункты с сентября 2015 года. Батальон не зарегистрирован, Министерство обороны Украины отказалось присвоить формированию официальный статус. Оккупанты в Крыму неоднократно задерживали и судили местных жителей за участие в батальоне.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Начальник «Локомотива» дисквалифицирован из-за оскорбления в матче с «Ахматом»

25.08 / Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил увеличенный вдвое боекомплект

09.03 / Культура: РФ поразит “Евровидение” своей толерантностью

28.01 / В Полтаве пенсионерка 20 лет собирала свалку выше собственного дома

13.11 / ЕС продлил санкции против Венесуэлы на год

21.08 / Советник Трампа по нацбезопасности обеспокоен возможным отравлением Навального

23.12 / Microsoft сообщила об «интересном повороте» в расследовании кибератаки на США

16.02 / Дептранс пригрозил судом парализовавшему движение трамваев в Москве водителю

22.03 / В Самаре создали сверхлегкую оптику для зондирования Земли

29.11 / В Иране собрались ускорить рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска