 

Идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону – экс-депутат Рады Килинкаров

24.03.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик заявил, что идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону. По словам Килинкарова, многие люди на Украине считают свою армию одной из самых сильных в Европе, однако это совсем не так.

Эксперт подчеркнул, что в мировой практике у бедной и нищей страны не могут быть мощные вооруженные силы. “Это невозможно”, – сказал бывший депутат Верховной рады в эфире телеканала “Россия 1”.

Спецпредставитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в свою очередь сообщил, что вдоль линии соприкосновения с украинской стороны стоит около пяти сотен единиц тяжелого вооружения. Тем не менее Донбасс готов встретить врага.

Ранее представитель Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации по всей линии соприкосновения Украины и Донбасса. Он уточнил, что военнослужащие Незалежной стали все чаще применять минометы различных калибров, передает издание “Известия”.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже восемь лет. Киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть. Вопросы урегулирования ситуации обсуждаются в минском и нормандском форматах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Мнение: Альфа-Банк начал охоту на телефонных мошенников

24.03 / Володин рассказал о впечатлениях от фильма “Гибель империи. Российский урок”

02.03 / Археологи нашли человеческие останки на месте первой Чёрной церкви в колониальном Вильямсбурге

10.08 / Мертвые языки

30.07 / Мнение: США воспринимают Россию как запасной аэродром

27.12 / Почему не надо брать вещи умерших

26.07 / Мнение: Расшифровка Минских соглашений

26.08 / Лауреат Нобелевской премии назвала способ преодоления кризиса в Белоруссии

22.03 / Лариса Гузеева рассказала о конфузе на съемках, случившемся первый раз за 13 лет

29.06 / Кардиолог Светлана Зубаилова назвала способы предотвращения развития сердечных заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска