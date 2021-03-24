 

Дональд Трамп нанял афроамериканца, который будет произносить за него слово «nigger»

24.03.2021, 9:35, Разное
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Пресс-служба 45-го президента США Дональда Трампа сообщает, что с 1 апреля 2021 года Трамп будет выступать на митингах в свою поддержку в сопровождении афроамериканца ДжаМаркуса Ирвинга.

ДжаМаркус будет произносить со сцены слово «nigger», которое сам Трамп использовать не может.

В пресс-релизе отмечается, что такая мера позволит Трампу сделать свои речи еще более яркими и точными. Политик уточнил, что именно отсутствие у него во время прошлогодней президентской кампании «помощника по межкультурным коммуникациям» помешало ему «обратиться к черному электорату на их языке» и в конечном итоге стоило ему президентского кресла. Он пообещал исправить это и сделать ДжаМаркуса «самым известным бэк-вокалистом в истории».

Про самого ДжаМаркуса пока известно немного. Ему 24 года, он уроженец Луисвилла, штат Кентукки. Мужчина является давним сторонником Дональда Трампа и утверждает, что помнит наизусть все речи, которые он произнес во время предвыборной кампании 2016-го года. С 2017-го года он является членом Американской ассоциации афроамериканцев с правом произносить слово «nigger» от лица другого человека.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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