В Украине зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19

За сутки 23 марта коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 14 174 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

В течение последних 24 часов в стране госпитализировали 5438 больных COVID-19, выздоровело 7386 человек, умерло – 342. Показатель суточной смертности – самый высокий с начала пандемии. Предыдущий рекорд по числу погибших от коронавируса в стране зафиксировали накануне – 22 марта скончалось 333 пациента.

По данным Степанова, за последние 24 часа в Украине сделали почти 127 тыс. тестов на коронавируса (методом ПЦР – 52,2 тыс., методом ИФА – 21,5 тыс., еще 53,2 тыс. исследований – экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2).

За все время пандемии в Украине заболело 1 579 906 человек, из них выздоровели 1 276 272 пациента, умерли 30 773, сообщил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/897182774158052

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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