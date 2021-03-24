 

В Украине зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19

24.03.2021, 9:02, Новости дня
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За сутки 23 марта коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 14 174 человек. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook. 

В течение последних 24 часов в стране госпитализировали 5438 больных  COVID-19, выздоровело 7386 человек, умерло – 342. Показатель суточной смертности – самый высокий с начала пандемии. Предыдущий рекорд по числу погибших от коронавируса в стране зафиксировали накануне – 22 марта скончалось 333 пациента. 

По данным Степанова, за последние 24 часа в Украине сделали почти 127 тыс. тестов на коронавируса (методом ПЦР – 52,2 тыс., методом ИФА – 21,5 тыс., еще 53,2 тыс. исследований – экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2). 

За все время пандемии в Украине заболело 1 579 906 человек, из них выздоровели 1 276 272 пациента, умерли 30 773, сообщил министр. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/897182774158052

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Новость дополняется.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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