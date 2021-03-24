Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия в США

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового огнестрельного оружия в стране. Такую просьбу он озвучил во время выступления в Белом доме, посвященного стрельбе в Колорадо 23 марта. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

“Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять шаги, отвечающие здравому смыслу, которые спасут жизни людей в будущем, и призвать моих коллег в Палате представителей и Сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в стране”, – отметил он.

По словам Байдена, запрет на штурмовое оружие, действовавший в США с 1994 до 2004 года, позволил снизить число массовых убийств.

Президент США призвал американских сенаторов принять два законопроекта, которые “закроют лазейки” в системе проверки биографических данных человека, покупающего оружие.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден рассматривает ряд мер исполнительной власти, чтобы решить проблему насилия с применением огнестрельного оружия, сообщило агентство Reuters. Такие действия не потребуют одобрения Конгресса, указало агентство.

Планы Байдена по запрету штурмового оружия последовали за двумя нападениями в США, которые привели к многочисленным жертвами. 22 марта в американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла стрельба в супермаркете, ее жертвами стали 10 человек, в том числе полицейский.

16 марта в штате Джорджия 21-летний Роберт Аарон Лонг убил восемь человек в ходе вооруженных нападений на массажные салоны в пригородах Атланты.

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