 

Разработчик «Бурана» решил создать многоразовый комплекс с орбитальным самолетом

24.03.2021, 8:28, Новости дня
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Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, сообщила генеральный директор НПО «Молния» Ольга Соколова.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», – цитирует РИА «Новости» Соколову.

По ее словам, комплекс «в ближайшие пять лет полетит в космос».

Она рассказала, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность его увидеть не могла.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что идея многоразовой космической техники переживает ренессанс.



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