 

Умер актер Джордж Сигал

24.03.2021, 8:28, Новости дня
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В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал, сообщила жена актера.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», – сказала Соня Сигал, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deadline. 

За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них фильмы «Кабельщик», «Кто боится Вирджинии Вульф?», а также сериал «Американский папаша».

Актер был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. «Золотой глобус» Сигал получил за роль в романтической комедии «С шиком» (1973), в номинации «Лучший актер».

Ранее на 82-м году жизни умер американский актер Яфет Котто, известный по роли в фильме «Чужой». 



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