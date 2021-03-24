Умер актер Джордж Сигал

В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал, сообщила жена актера.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», – сказала Соня Сигал, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Deadline.

За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них фильмы «Кабельщик», «Кто боится Вирджинии Вульф?», а также сериал «Американский папаша».

Актер был номинирован на премии «Оскар» и BAFTA. «Золотой глобус» Сигал получил за роль в романтической комедии «С шиком» (1973), в номинации «Лучший актер».

Ранее на 82-м году жизни умер американский актер Яфет Котто, известный по роли в фильме «Чужой».