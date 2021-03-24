 

Умные часы Xiaomi Mi Band 6 официально представят 29 марта

24.03.2021, 8:06, Новости дня
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Вышло официальное сообщение компании Xiaomi о планах провести 29 марта официальную презентацию новых устройств. Эксперты полагают, что в центре внимания будет смартфон Mi 11 Ultra. Однако вместе с ним публике покажут и очередную модель умных часов Xiaomi Mi Band 6.

Особенности данной версии наручного гаджета станет возможность общаться в таких соцсетях, как WhatsApp и Telegram, сообщают источники. Расширенный функционал разработчик считает основным конкурентным преимуществом.

Умные часы позволят отслеживать состояние организма примерно в трех десятках режимах тренировок. В них также содержится функция пульсоксиметра и приемник GPS. Внешне гаджет очень похож на своих предшественников.



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