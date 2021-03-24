«Блокнот» становится самостоятельным программным продуктом

Компания Microsoft тестирует очередную версию операционной системы Windows 10, в которой «блокнот» будет считаться самостоятельной программой. Речь идет о варианте операционки 21Н2 с номером 21337, отмечают эксперты.

Теперь, чтобы получить «Блокнот» на свой компьютер, нужно будет скачать его в магазине приложений Microsoft Store. По словам разработчиков, такое решение было принято в связи с тем, что данная программа периодически требует улучшения и исправления ошибок. А делать это гораздо легче, когда она не является составной частью Windows.

Напомним, что ранее Microsoft пыталась улучшить функционал «Блокнота». Также представители компании обещают, что будут периодически вносить в него обновления.