 

Мнение: Алло, это Госдеп США? Пожалуйста, ну поменяйте уже сотрудникам методичку!

24.03.2021, 7:54, Разное
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Ой, ребята, я просто оставлю этот коммент, что прилетел мне к одному из роликов на Ютубе тут. Реально, меня тут что-то стали так прикольно атаковать товарищи из аграрной сверхдержавы, авторша коммента без палева подписалась фамилией с окончанием на "ко", что бесит одно – мне когда работать? Госдепу США, конечно, спасибо – но тогда выделяйте средства еще и на команду уже?! Короче, наслаждайтесь!

Сколько можно не видеть бед в стране! Где у меня в городе 10 заводов работающие раньше при СССР? Где села колхозы ? Там люди работали и зарабатывали и всех кормили? Где работа у меня в городе? Почему я должна ездить на работу за 750км? Почему у нас пенсии мизер? Почему образование платное? Почему при онкологии я платно прохожу мрт и т.д! Почему я не могу посмотреть мир, работая всю жизнь? Почему в Америке есть много бесплатных пунктов раздачи качественных продуктов для всех желающих? Сама видела в тик токе. Почему Эмираты узнав что у них есть нефть из нищих стали богачами. Не кучка людей а все! Почему президенты развитых стран не имеют резиденций собственных и свободно не прячась ходят по стране? Почему во Франции с очень  развитой экономикойи высоким уровнем жизни граждан люди могут перевернуть все, если им что-то не понравилось и к ним прислушивается правительство и сразу меняет все для исполнения требований граждан? Разве это не уважение своего народа? И таких почему можно задавать очень долго….

Комментировать, тут, понятное дело нечего – кроме разве прекрасного "Я сама видела в Тик-Токе". Короче, я рыдаю.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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