 

Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Белозерцева проходит в Пензе

24.03.2021, 7:52, Разное
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Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Ивана Белозерцева начался в центре Пензы.

Шествие стартовало с площади Ленина, далее протестующие пройдут по улицам Пушкина, Володарского, Бакунина и Московской и вернутся на место начала шествия.

По данным источника, близкого к правоохранительных органах, поддержать Белозерцева собралось 50 тысяч человек. Число неокончательное, так как горожане продолжают прибывать. Люди несут транспаранты с лозунгами: «Верните наш выбор», «Ну и что украл», «Свободу Навальному» и другими.

Как передают очевидцы с места событий, центральные улицы Пензы участники акции заполнили практически полностью. От желающих поддержать губернатора здесь буквально яблоку негде упасть. Также известно о намерении организовать митинги в поддержку Белозерцева в райцентрах Пензенской области.

Напомним, 21 марта 2021 года Иван Белозерцев был задержан после проведённых у него и его родственников обысков в рамках уголовного дела по превышению должностных полномочий. Следственный комитет подтвердил задержание Ивана Белозерцева по делу о получении взятки в более чем 31 млн рублей (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК) от предпринимателя Бориса Шпигеля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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