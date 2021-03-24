 

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве

24.03.2021, 7:34, Новости дня
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве, а также провести проверку в отношении организаторов мероприятия.

В сообщении на сайте СК говорится, что «в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», – отметили в ведомстве.

Бастрыкин также поручил провести процессуальную проверку в отношении организаторов и инициаторов выставки.

Напомним, выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.



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