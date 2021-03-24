Мишустина решили наградить Золотой медалью Афин

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада российского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия Афин.

Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.

«Золотая медаль за заслуги перед городом Афинами будет вручена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник муниципальном совете, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. «Награда является признанием поддержки и вклада народа РФ в борьбу за освобождение Греции», – сообщила мэрия.

В связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями церемония награждения пройдет без присутствия аудитории и будет транслироваться по общественному телевидению ERT.

Греция широко отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Главным событием юбилейного года станет военный парад 25 марта на центральной афинской площади Синтагма.

Напомним, во вторник российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашел в греческий порт Пирей на празднование 200-летия национально-освободительной революции.