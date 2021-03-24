Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту – генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Полученный вирусный изолят депонирован в Государственную коллекцию вирусов, проводятся вирусологические исследования.

«В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса.