В PUBG Mobile играет уже более миллиарда человек

Установлен еще один рекорд на рынке игрового видеоконтента. Как сообщили правообладатели видеоигры PUBG Mobile, ее уже скачали более одного миллиарда раз.

Напомним, что ранее этот же самый продукт был признан самым прибыльным на мировом рынке. В чем секрет популярности, разработчики не поясняют.

Впервые PUBG Mobile предложили геймерам три года назад – в марте 2018-го. Изначально она была предназначена для мобильных устройств с операционными системами iOS и Android. Основную часть продаж обеспечили интернет-магазины App Store и Google Play. Следующим по прибыльности игровым продуктом считается Honor of Kings, которого игра PUBG Mobile недавно обошла по основным коммерческим показателям.