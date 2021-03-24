 

Проблемы с клавиатурой MacBook довели до судебного процесса

24.03.2021, 6:12, Новости дня
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На компанию Apple снова подали в суд. На сей раз истцом выступают владельцы компьютеров MacBook, которые очень разочарованы плохой клавиатурой в устройстве.

Как видно из текста искового заявления, так называемая клавиатура-бабочка очень ненадежная и хрупкая. Недовольство и требования компенсаций высказали владельцы устройств, купившие модели MacBook Pro и Air с 2015 по 2019 годы.

Как оказалось, клавиатура боится даже пыли, избежать попадания которой в щели практически невозможно. Кнопки залипают, клавиатура перестает работать в течение короткого периода эксплуатации, после чего требуется профессиональная чистка. В общем, производителю трудно будет опровергнуть справедливость претензий, так как он сам перестал выпуск этих устройств по той же самой причине.



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